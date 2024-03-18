ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الحفر العربية السعودية، العاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز، بنسبة 8.42 % على أساس سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، لتصل إلى نحو 605 مليون ريال (161.33 مليون دولار) مقابل 558 مليون ريال في عام 2022.

وبحسب بيان من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الاثنين، فإن الزيادة في صافي الربح خلال 2023 تعود إلى زيادة هامش مساهمة أرباح الخمس حفارات البحرية الإضافية والتي قابلها زيادة تكاليف التمويل والضرائب.

وتمتلك شركة الحفر العربية -التي تأسست عام 1964 وتستحوذ على 17% من منصات الحفر في السعودية- 50 منصة حفر، منها 47 منصة جاهزة للعمل و3 منصات تم شراؤها حديثا، ومن بين عملائها عملاق النفط السعودي شركة أرامكو.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2023 لتبلغ نحو 3.47 مليار ريال مقابل 2.70 مليار ريال في عام 2022، بنسبة زيادة سنوية نحو 28.59%.

وساهم تشغيل الشركة لـ 5 حفارات بحرية ما بين الربع الرابع لعام 2022 والربع الثالث لعام 2023 في زيادة إيرادات عام 2023، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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