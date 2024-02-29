ارتفع صافي ربح شركة الطاقة السعودية أكوا باور خلال العام الماضي بنحو 8% على أساس سنوي، مع نمو الإيرادات، وفق بيان لبورصة تداول السعودية الخميس.

وتعمل أكوا باور التي تأسست عام 2004 كمطور ومستثمر ومشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ويملك الصندوق السيادي السعودي حوالي 44.2% من أسهمها.

ووفق البيان، سجلت الشركة أرباح صافية في 2023 نحو 1.66 مليار ريال (442.7 مليون دولار) مقابل نحو 1.54 مليار ريال في العام 2022.

وارتفعت الإيرادات السنوية خلال 2023 إلى نحو 6.1 مليار ريال مقابل 5.3 مليار ريال في 2022، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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