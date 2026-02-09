تستهدف شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده السعودية، العاملة في إنتاج وتوزيع مواد ومعدات وقطع الغيار للبناء والطرق، جمع نحو 251 مليون ريال سعودي (66.9 مليون دولار) من طرحها العام الأولي في بورصة السعودية، وفق بيان من شركة العربي المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، للبورصة الاثنين.

خلفية سريعة جدا

تأسست شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده عام 1975 ومقرها الرياض، ويبلغ رأس مالها 186 مليون ريال. تعمل في السعودية فقط، وتدير 7 مواقع محاجر و4 مصانع للأسفلت، ولديها أسطول شاحنات ومعدات.

تعتزم الشركة طرح عام أولي لـ 30% من أسهمها في السوق الرئيسية بتداول، بما يعادل 5.58 مليون سهم. وقد تم تخصيص إجمالي أسهم الطرح مبدئيا لفئة المستثمرين المشاركين في بناء سجل الأوامر والمتضمنة: صناديق الاستثمار، الشركات والمؤسسات الخليجية والأجنبية، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة إلى 70% وتخصيص جزء من أسهم الطرح للأفراد حال وجود طلب كافي.

تمت فترة بناء سجل الأوامر في الفترة بين 1-5 فبراير 2026 وقد تم تحديد النطاق السعري للسهم بين 43 و 45 ريال للسهم الواحد.

ما الجديد؟

(وفق بيان الاثنين)

- تم تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات والتي شملت إجمالي أسهم الطرح 67.7 مرة.

- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأقصى للنطاق السعري 45 ريال للسهم.

- ستمتد فترة اكتتاب الأفراد بين 12-17 فبراير 2026.

- يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 251 مليون ريال سعودي.

- ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 837 مليون ريال سعودي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا