تعتزم شركة صالح بن عبد العزيز الراشد وأولاده السعودية، العاملة في إنتاج وتوزيع مواد ومعدات وقطع الغيار للبناء والطرق، طرح عام أولي لـ 30% من أسهمها في السوق الرئيسية، حسب نشرة الطرح الصادرة هذا الأسبوع.

تنتعش الطروحات العامة الأولية في السعودية، التي تقود زخم الاكتتابات في منطقة الخليج منذ عدة سنوات في وقت تتوسع فيه قطاعات اقتصادية بعيدة عن النفط تماشيا مع خطط المملكة لتنويع اقتصادها.

نبذة سريعة عن الشركة والطرح

(وفق موقعها الرسمي ونشرة الطرح)

- تأسست عام 1975 ومقرها الرياض، ويبلغ رأس مالها 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار).

- تعمل في السعودية فقط، وتدير 7 مواقع محاجر و4 مصانع للأسفلت، ولديها أسطول شاحنات ومعدات.

- تعمل على توسعة طاقتها الإنتاجية وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد في المملكة.

- خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 ارتفعت الإيرادات بنسبة 28.4% لتسجل 545.4 مليون ريال مقابل 424.6 مليون ريال في نفس الفترة من 2024، وبلغ صافي الربح خلال نفس الفترة 66.1 مليون ريال بارتفاع نحو 74% على أساس سنوي.

- لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح والتي سيتم توزيعها على المساهمين البائعين.

- ستبيع الشركة في الطرح بشكل إجمالي 5.58 مليون سهم، يتم تخصيصها مبدئيا لفئة المستثمرين المشاركين في بناء سجل الأوامر والمتضمنة: صناديق الاستثمار، الشركات والمؤسسات الخليجية والأجنبية، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة إلى 70% وتخصيص جزء من أسهم الطرح للأفراد حال وجود طلب كافي.

- ستبدأ فترة بناء سجل الأوامر في الفترة بين 1-5 فبراير 2026، ثم اكتتاب الأفراد بين 12-17 فبراير 2026.

