تعتزم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، المدرجة ببورصة السعودية، رفع حصتها بنسبة 12% في الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية"، والتي مقرها الرياض، ضمن خطط لتعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق الأعمال، وفق إفصاح شركة سبيماكو هذا الأسبوع.

وسبيماكو تأسست عام 1986، وتم إدراجها في البورصة السعودية عام 1994، ومتخصصة في تصنيع وتسويق وتوزيع الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، تعمل في نحو 21 سوق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدير نحو 7 مصانع في 4 دول.

أما عناية فتأسست عام 1991، بدأت إنتاجها التجاري عام 1992، وهي متخصصة في المنتجات الطبية التي تستخدم مرة واحدة بما يشمل منتجات التعقيم وملابس العمليات.

ما التفاصيل؟

(وفق البيان)

- تمتلك شركة سبيماكو الدوائية حاليا 51% من أسهم عناية وتعتزم رفع حصتها إلى 63% بعد تنفيذ الاستحواذ.

- تعتزم سبيماكو شراء حصة من شركة أكسيندرا هيلث الأمريكية في عناية.

- تم توقيع اتفاقية ملزمة لتنفيذ الاستحواذ، ولم يتم تحديد مدى زمني لإتمام الصفقة.

- يشترط تنفيذ الصفقة بتعديل عقد تأسيس شركة عناية، وإصدار سجل تجاري جديد والحصول على موافقات تنظيمية.

- تبلغ القيمة المتوقعة للصفقة 45 مليون ريال (12 مليون دولار).

- تعتزم سبيماكو تمويل الصفقة المحتملة من خلال مواردها الذاتية

- من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على القوائم المالية لـ " سبيماكو" بداية من النصف الثاني لعام 2026.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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