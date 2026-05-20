أصدرت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية المدرجة في تداول، صكوك مقومة بالدولار الأمريكي ذات أولوية غير مدعومة بمعدل ثابت، لمدة 5 سنوات، بقيمة 600 مليون دولار وبعائد 7.25% سنويا، وفق بيان للبورصة الأربعاء.

وحسب البيان، فقد تلقى الاكتتاب في إصدار الصكوك والذي تم يوم الثلاثاء، طلبات قوية حيث وصل دفتر الطلبات إلى ما يعادل 1.5 مليار دولار.

كانت الشركة قد عينت كلا من: بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الريان للاستثمار، أرقام كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جي بي مورغان، بنك المشرق، بنك الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة لإدارة الإصدار.

ودار الأركان التي تأسست عام 1994، ومقرها الرئيسي الرياض، وتم إدراجها في البورصة السعودية 2007، تعمل في الاستثمار العقاري والتمويل العقاري، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وتنشط في السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، إسبانيا، بريطانيا، والبوسنة والهرسك.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا