تعتزم شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، والمدرجة في بورصة تداول، إصدار صكوك مقومة بالدولار ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت، وفق بيان الشركة للبورصة الإثنين.

وبحسب البيان، تستهدف الشركة استخدام الإصدار لأغراض الشركة العامة، فيما لم يتم تحديد قيمة الطرح لأنها مرهونة بظروف السوق.

وقد كلفت الشركة كلا من: بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الريان للاستثمار، أرقام كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جي بي مورغان، بنك المشرق، بنك الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، بدور مديري الاكتتاب الرئيسيون ومدير سجل الاكتتاب المحتمل.

ومن المقرر أن ترتب البنوك، سلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من الاثنين، وفق البيان.

نبذة عن شركة دار الأركان

( بحسب موقعها الرسمي، وبيانات رسمية)

- تأسست عام 1994، ومقرها الرئيسي الرياض، وتم إدراجها في البورصة السعودية 2007.

- تعمل في السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، إسبانيا، بريطانيا، والبوسنة والهرسك.

- تعمل في الاستثمار العقاري والتمويل العقاري، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

- بلغ حجم أصولها بنحو 41.6 مليار ريال (11.1 مليار دولار) بنهاية عام 2025.

- خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 24.3% على أساس سنوي، ليسجل 260.2 مليون ريال خلال الربع الأول 2026 مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوما بارتفاع في المبيعات العقارية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا