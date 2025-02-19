تعتزم شركة ألوبكو ALUPCO السعودية العاملة بمجالات الألمنيوم والأخشاب، تعيين مستشاري الطرح العام الأولي لحصة 30% من أسهمها في البورصة السعودية خلال 6 أشهر، لتمويل توسعاتها المستقبلية وفق خالد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة فيديو مع زاوية عربي الأربعاء.

والطرح في البورصة، سبيل للشركات لتمويل توسعاتها، فيما تشهد البورصة السعودية حالة انتعاش كبيرة على صعيد الطروحات مع توقعات باستمرار الزخم. كانت الشركة أعلنت سابقا نيتها لطرح 30% من أسهمها خلال 2026.

"في الوقت الحالي احنا بنراجع المستشارين الموجودين في السوق السعودي عشان نمضي العقود بتاعتنا مع المستشارين اللي هيمثلونا في هذا الطرح.. بالنسبة لتعيين المستشارين بيتم في خلال الـ 6 شهور القادمين،" حسب عبدالمنعم.

تأسست ألوبكو السعودية في 1975 ويبلغ رأسمالها المصدر حاليا 150 مليون ريال سعودي (40 مليون دولار) وهي مملوكة لمساهمين من القطاع الخاص، وتعمل في عدة قطاعات بينها الألمنيوم والأخشاب وحلول المياه والاضاءة، وتصدر ما يصل إلى نصف إنتاجها لعدة دول بينها أمريكا، وفق عبدالمنعم.

استحواذات

تدرس ألوبكو عدد من الاستحواذات في أسواق مختلفة، ضمن خططها التوسعية، وفق عبدالمنعم الذي أشار إلى أن الشركة ضخت من مواردها مؤخرا 100 مليون ريال سعودي في استحواذات بقطاعات الألمنيوم والأخشاب والحديد إلى جانب استثمارات أخرى.

ومن بين صفقات الاستحواذ التي تدرسها ألوبكو فرص محتملة في السوق السعودي، وأمريكا، في ذات القطاعات بما يدعم توسعة الإنتاج، حسب الرئيس التنفيذي.

وقال عبدالمنعم "في استحواذين في الولايات المتحدة الأمريكية بندرسهم .. احنا عندنا حصة في السوق الأمريكي للمحافظة عليها لازم يكون عندنا جزء من الصناعة بتاعتنا في أمريكا".

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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