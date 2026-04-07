وقعت شركة بن داود القابضة السعودية، والمدرجة في بورصة السعودية، اتفاقية للاستحواذ على حصة 51% من أسهم شركة فازا الغذائية السعودية، ضمن خطتها لتعزيز النمو وتنويع مصادر الإيرادات، وفق البيان المرسل من بن داود للبورصة الثلاثاء.

تعمل بن داود القابضة في قطاع التجزئة، وتدير علامتين أساسيتين هما: بن داود والدانوب، عبر 87 من الهايبر والسوبرماركت ومتاجر إكسبرس في السعودية والبحرين، ومدرجة في البورصة السعودية منذ 2020.

أما فازا الغذائية، فتعمل في إنتاج وبيع المنتجات الغذائية، ومنتجات الشوكولاتة والحلويات الفاخرة "بوكودور"، والحلويات والمخبوزات التقليدية مثل "لابونتيه " و"بديع".

وتشير أحدث بيانات مالية متاحة إلى ارتفاع إيرادات فازا، خلال العام 2024 بنسبة 104% على أساس سنوي لتسجل 93.1 مليون ريال مقابل 45.6 مليون ريال في 2023.

تبلغ قيمة الصفقة المحتملة 217.9 مليون ريال سعودي (58.1 مليون دولار) خاضعة لبعض التعديلات بناء على شروط الاتفاقية، وسيتم تمويلها من خلال المصادر الداخلية لشركة بن داود والتسهيلات المالية المتاحة، فيما يخضع الاستحواذ المحتمل للموافقات النظامية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

