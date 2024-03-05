بدأ مصرف الراجحي السعودي إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار، لمدة 5 سنوات، على أن تحدد قيمتها وفق ظروف السوق، بحسب بيان من البنك لبورصة تداول الثلاثاء.

وتأسس مصرف الراجحي في 1978 ويعمل في الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدرج ببورصة السعودية منذ 1988، وتبلغ أصوله 801 مليار ريال، ولديه أكثر من 500 فرع و4.6 ألف ماكينة صراف آلي في السعودية، وفق موقعه الرسمي وبيانات تداول.

ووفق البيان، ينتهي الطرح في 6 مارس 2024، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة.

وستدرج الصكوك المستدامة في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

وقال البنك في بيان سابق، إن الطرح يهدف لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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