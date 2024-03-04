يعتزم مصرف الراجحي السعودي عن طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار، وذلك حسب ظروف السوق، وفق بيان على بورصة تداول يوم الاثنين.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

وقال المصرف إن الطرح سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها، وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق.

وأضاف الراجحي أن طرح الصكوك المحتمل يهدف لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفق لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.

وعين المصرف مدراء للطرح المحتمل كل من: شركة الراجحي المالية، وبنك أبو ظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، و بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة و بنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، و سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد.

ومصرف الراجحي هو أحد أكبر مصارف الشرق الأوسط، وبدأ أعماله منذ أكثر من 50 عام ووصل رأسماله إلى 40 مليار ريال في العام 2022 ومقره الرياض، ومدرج في البورصة منذ 1988.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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