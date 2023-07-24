تراجعت الأرباح الصافية لمصرف الراجحي السعودي خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 2.54% على أساس سنوي، وفقا لبيان البنك المنشور على بورصة تداول السعودية يوم الاثنين.

ومصرف الراجحي هو أحد أكبر مصارف الشرق الأوسط، وبدأ أعماله منذ أكثر من 50 عام ووصل رأسماله إلى 40 مليار ريال في العام 2022 ومقره الرياض، ومدرج في البورصة منذ 1988.

وحسب البيان، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام 2023 نحو 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقابل نحو 4.3 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وأرجع البنك التراجع في صافي الربح إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 1.16% على أساس سنوي، إلى نحو 8.3 مليار ريال.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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