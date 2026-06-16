يعتزم مصرف الإنماء السعودي، المدرج في البورصة السعودية " تداول"، استرداد صكوك رأس مال إضافي من الفئة الأولى بقيمة 5 مليار ريال بالكامل (1.33 مليار دولار)، وفق بيان المصرف لـ تداول الثلاثاء.

تأسس مصرف الإنماء عام 2006، وتم إدراجه في البورصة السعودية عام 2008، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 10% من المصرف، وفق بيانات المصرف وتداول.

وخلال الربع الأول من 2026، سجل المصرف صافي الربح العائد على المساهمين بلغ 1.7 مليار ريال، بنمو 13.3% على أساس سنوي، مدعوم بارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7%، وفق بيانات رسمية.

وقد أصدر المصرف هذه الصكوك في يوليو 2021 كصكوك دائمة بدون تاريخ استحقاق مع إمكانية الاسترداد المبكر، بعائد 4% يسري من تاريخ الإصدار وحتى 1 يوليو 2026، على أن يتم إعادة تحديد معدل العائد بعد هذا التاريخ وكل خمس سنوات.

وحسب بيانه الثلاثاء، فقد حصل المصرف على الموافقات اللازمة لاسترداد 100% من الإصدار البالغ 5 مليار ريال.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي وفاطمة الكاشف، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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