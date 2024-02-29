أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" بدء إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقومة بالدولار لمدة 5 سنوات، وفق بيان لبورصة تداول السعودية الخميس.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2005، ومدرجة في سوق تداول منذ 2019 كمالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية ولديها 21 مجمع تجاري.

وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن الطرح - الذي ستحدد قيمته وفق ظروف السوق - لأغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية، بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.

وكانت الشركة عينت كل من غولدمان ساكس، وإتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين.

كما عينت شركة العربي المالية وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ومجموعة جي إف إتش المالية وغولدمان ساكس انترناشونال وإتش إس بي سي وشركة جي بي مورغان سيكيوريتيز وكامكو إنفست وبنك مشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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