تعتزم شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقومة بالدولار، سيتم تحديد قيمتها بناء على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية، وفق بيان لبورصة تداول السعودية الثلاثاء.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2005، ومدرجة في سوق تداول منذ 2019 كمالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية ولديها 21 مجمع تجاري.

وقالت الشركة في البيان، إن الطرح لأغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية، بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.

وعينت الشركة كل من: غولدمان ساكس، وإتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين. وشركة العربي المالية وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ومجموعة جي إف إتش المالية وغولدمان ساكس انترناشونال وإتش إس بي سي وشركة جي بي مورغان سيكيوريتيز وكامكو إنفست وبنك مشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

كما طرحت الشركة، عرض شراء كل أو أي من صكوكها القائمة بمبلغ 50 مليون دولار المستحقة في 2024، وفق البيان.

(إعداد:شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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