نمت الأرباح الصافية لـ 4 بنوك سعودية مدرجة في البورصة، خلال العام 2025، بدعم من نمو صافي الدخل من العمليات التشغيلية على أساس سنوي، وفق بيانات مرسلة من البنوك للبورصة هذا الأسبوع، وسط توقعات باستمرار الربحية في 2026 رغم ضغوط خفض الفائدة المرتقب.

والبنوك الأربعة هي: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء. وهذه البنوك التي أعلنت نتائج أعمالها للعام حتى وقت النشر.

لقطات من بيانات نتائج الأعمال

(وفق إفصاحات البنوك)

- نما صافي الربح العائد على المساهمين لكل من: مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء بنسبة 25.7%، 18%، 17.8% و 9.7% على التوالي.

مصرف الراجحي

- نما صافي الربح العائد على مساهمي مصرف الراجحي خلال العام 2025 إلى 24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 22% لكن هذه الزيادة قابلها ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات متضمن خسائر ائتمانية بنسبة 13.5% على أساس سنوي.

- ارتفعت مصروفات مصرف الراجحي خلال العام الماضي بسبب زيادة المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مخصص خسائر الائتمان.

البنك الأهلي السعودي

- ساهم تراجع المصروفات الإجمالية إلى جانب نمو الدخل من العمليات التشغيلية في دعم نمو صافي الأرباح العائدة على المساهمين للبنك لتسجل 25 مليار ريال. وجاء ذلك بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 8.8% وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية بنسبة 9.4% على أساس سنوي.

- أما انخفاض مصروفات التشغيل فجاءت نتيجة انخفاض في إيجارات ومصاريف المباني وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

البنك السعودي الفرنسي

- أما النتائج المالية لبنك السعودي الفرنسي، فأظهرت نمو الأرباح الصافية العائدة على المساهمين إلى نحو 5.4 مليار ريال في 2025 وذلك بدعم ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9.1% وانخفاض هامشي في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 0.9%.

- وجاء التراجع الطفيف في إجمالي المصاريف التشغيلية بسبب انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف، لكن على الجانب الآخر ارتفعت المصاريف التشغيلية، المصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك.

مصرف الإنماء

- سجل صافي الربح العائد على مساهمي المصرف خلال العام الماضي إلى نحو 6.4 مليار ريال، بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.8%.

توقعات 2026

تتوقع وكالة "إس آند بي جلوبال" العالمية، أن تظل ربحية البنوك السعودية قوية في 2026 لكنها قد تكون معرضة لانخفاض طفيف نتيجة انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال العام عالميا.

وقالت الوكالة في تقرير صدر في 21 يناير 2026 إنه من المتوقع أن "تحافظ البنوك السعودية على النمو القوي في الإقراض بدعم من احتياجات التمويل المرتبطة برؤية المملكة 2030. وستواصل البنوك أيضا اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية لتمويل نموها".

وتتوقع "إس آند بي جلوبال" أن تنخفض الربحية "قليلا بسبب انخفاض أسعار الفائدة".

ومن المتوقع أن ترتفع القروض المقدمة من البنوك للشركات والأفراد خاصة الرهن العقاري. وتوقع التقرير أن تقدم البنوك السعودية ما بين 65 إلى 75 مليار دولار من القروض الجديدة للشركات في 2026، مدفوعة باستثمارات كبيرة في قطاعي العقارات والمرافق، وذلك مقابل نحو 70 مليار دولار في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2024 إلى 30 نوفمبر 2025.

"نتوقع أن يؤدي النمو القوي في الإقراض إلى تخفيف الضغط جزئيا على هوامش الفائدة الصافية، التي نعتقد أنها ستشهد تراجع طفيف،" وفق الوكالة في تقريرها.

وقال التقرير إن "هذا الانكماش، إلى جانب ارتفاع تكلفة المخاطر، يعني أننا نتوقع انخفاض طفيف في عوائد البنوك على متوسط الأصول إلى 2.2% في عام 2026 (من 2.3% مقدرة في 2025).. ونتوقع أن تستمر البنوك في الاستثمار في التحول الرقمي لرفع كفاءتها التشغيلية".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا