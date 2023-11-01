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سجلت ميزانية السعودية عجز بنحو 35.77 مليار ريال (نحو 9.5 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، وفق تقرير أداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء.

وجاء ذلك العجز مع تسجيل إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال.

وتراجعت الإيرادات النفطية للمملكة -وهي من كبار مصدري النفط في العالم- في الربع الثالث من العام بنحو 36% على أساس سنوي لتبلغ 147 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 53% على أساس سنوي في الربع الثالث، لتسجل 111.5 مليار ريال في الربع الثالث.

وكانت ميزانية المملكة سجلت عجز في الربع الأول من 2023 بقيمة 2.9 مليار ريال، وفي الربع الثاني بنحو 5.3 مليار ريال.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية تراجع 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بـ 17.3% في الربع الثالث على أساس سنوي.

جاء تراجع الأنشطة النفطية بينما تطبق السعودية خفض طوعي لإنتاجها من النفط، إلى جانب تطبيق سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها) منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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