قفز سعر سهم شركة "مياهنا" السعودية، المطور والمشغل للحلول في مشاريع المياه والصرف الصحي، بنحو 30% في اليوم الأول لتداول السهم في بورصة السعودية، الخميس.

تأسست "مياهنا" عام 2008، كشركة تابعة لشركة رؤية العالمية للاستثمار وهي شركة استثمارية سعودية قابضة تستثمر في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وطرحت 30% من أسهمها في تداول.

وبحلول الساعة 10:45 صباح الخميس بتوقيت المملكة، بلغ سعر السهم نحو 14.94 ريال (3.98 دولار) مقابل 11.5 ريال هو سعر الاكتتاب.

وتم تحديد سعر الاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري الذي كان بين 10.5 ريال و11.5 ريال للسهم الواحد.

وتوفر مياهنا، التي تعتبر واحدة من أوائل شركات تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المملكة، حلول في قطاع المياه بما في ذلك إنتاج المياه وتوزيعها، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، والفوترة والتحصيل وخدمة العملاء.

ويتوقع انتعاش نشاط الإدراج والاكتتاب العام في السوق السعودي خلال العام الجاري، استكمالا للطروحات التي تمت العام الماضي، فيما تلجأ الشركات لأسواق المال لتوفير تمويلات وتوسيع أعمالها في ظل فائدة مرتفعة عالميا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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