تعتزم شركة "مياهنا" السعودية، المطور والمشغل للحلول في مشاريع المياه والصرف الصحي، جمع ما يصل إلى 148 مليون دولار من خلال طرح عام أولي، وفق ما أوردته وكالة رويترز يوم الاثنين.

و"مياهنا" التي تأسست كشركة مساهمة سعودية في عام 2008، مملوكة بالكامل لشركة رؤية العالمية للاستثمار وهي شركة استثمارية سعودية قابضة تستثمر في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتوفر مياهنا، التي تعتبر واحدة من أوائل شركات تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المملكة، حلول في قطاع المياه بما في ذلك إنتاج المياه وتوزيعها، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، والفوترة والتحصيل وخدمة العملاء.

وأعلنت الشركة، الأربعاء الماضي، عن عزمها طرح نحو 48.3 مليون سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، وقالت إن إجمالي الأسهم التي سيتم طرحها مملوكة حاليا لشركة رؤية العالمية للاستثمار.

ووفق لرويترز، تم تحديد نطاق سعري ما بين 10.5 ريال و11.5 ريال (2.80 إلى 3.07 دولار) للسهم الواحد من خلال الطرح العام الأولي فيما ستتراوح القيمة السوقية بين 450.6 إلى 493.3 مليون دولار بناء على الحصة المعروضة.

وستبدأ فترة الاكتتاب في أسهم مياهنا للمستثمرين الأفراد يوم 21 مايو القادم وتنتهي في 22 من نفس الشهر.

وكانت "مياهنا" قد عينت شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية لترتيب الطرح، وفق بيان الشركة الأربعاء الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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