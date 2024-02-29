أعلنت شركة أكوا باور السعودية، توقيع اتفاقيات تمويل بنحو 2.77 مليار ريال (نحو 738 مليون دولار) لمشروع حصيان لتحلية المياه في دبي بالإمارات، وفق بيان لبورصة تداول الخميس.

وتعمل أكوا باور التي تأسست عام 2004 كمطور ومستثمر ومشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ويملك الصندوق السيادي السعودي حوالي 44.2% من أسهمها.

وفي أغسطس الماضي، اختارت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة أكوا باور السعودية من بين عدة عروض، لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يوميا باستثمارات نحو 914 مليون دولار.

وحسب بيان أكوا باور، يستهدف التمويل إنشاء وتطوير وتشغيل محطة حصيان لتحلية المياه بسعة إنتاجية تبلغ 818,280 متر مكعب (180 مليون غالون إمبراطوري) من المياه المحلاة يوميا من دبي.

وتمتلك أكوا باور حصة تبلغ 20.40% في شركة المشروع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 3.4 مليار ريال.

وقعت شركة المشروع "حصيان للمياه أ مساهمة خاصة" اتفاقيات التمويل ومدتها 32.5 عام، وفق البيان.

وتضمنت البنوك الممولة كل من: بنك ستاندر تشارترد، بنك إم يو إف جي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك التنمية الكوري، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، بنك التعمير الصيني، البنك الزراعي الصيني، الشركة العربية للإستثمارات البترولية، بنك سوميتومو ميتسوي ترست، بنك الصين للصناعة والتجارة، بنك بوبيان، بنك التصدير والاستيراد السعودي.

ويستهدف مشروع مجمع حصيان لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، رفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي من 490 مليون جالون يوميا إلى 670 مليون جالون يوميا عام 2026 مع استكمال المشروع، حسب بيان لحكومة دبي حينذاك.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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