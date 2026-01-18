جمعت الشركة السعودية للكهرباء المدرجة في تداول السعودية، 2.4 مليار دولار من طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار على 3 شرائح، وفق بيان صادر عن الشركة لتداول الأحد.

تأسست الشركة عام 2000 وتعمل في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 74.31% منها وشركة أرامكو 6.927%، وفق بيانات السوق.

كانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي عزمها إصدار صكوك دولية، لتمويل أغراض الشركة والنفقات الرأسمالية، على أن تحدد قيمتها وفق السوق واحتياجاتها.

تفاصيل الإصدار

(وفق إفصاحات الشركة)

- الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار، لأجل 3 سنوات، وبعائد سنوي ثابت بمعدل 4.310%.

- الشريحة الثانية بقيمة 700 مليون دولار، لأجل 6 سنوات، وبعائد سنوي ثابت بمعدل 4.518%.

- الشريحة الثالثة بقيمة 1.2 مليار دولار، لأجل 10 سنوات، وبعائد سنوي ثابت بمعدل 5.065%.

- تولى إدارة الإصدار كل من: بنك أبوظبي التجاري، شركة جي بي مورغان، بنك إتش إس بي سي، بنك أوف أميركا للأوراق المالية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، شركة الانماء المالية، بنك الصين، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إنتيسا ساو باولو، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك إس إم بي سي، شركة الأهلي المالية، بيت التمويل الكويتي، بنك ستاندرد تشارترد، والراجحي المالية.

- الصكوك قابلة للاسترداد قبل موعد استحقاقها وفق حالات محددة في نشرة الإصدار.

- سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

