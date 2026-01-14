من المحتمل أن تطرح الشركة السعودية للكهرباء المدرجة في تداول السعودية، صكوك ضمن برنامجها للصكوك الدولية، وفق بيان من الشركة لتداول الأربعاء دون تفاصيل.

نظرة على الشركة والإصدار المحتمل

تأسست الشركة عام 2000 وتعمل في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 74.31% منها وشركة أرامكو 6.927%، وفق بيانات السوق.

قالت الشركة في بيان الأربعاء، إنها تعتزم بدء عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت و"من المحتمل، وفقا لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك".

ومن المتوقع أن تكون صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار، لتمويل أغراض الشركة والنفقات الرأسمالية، على أن تحدد قيمتها وفق السوق واحتياجات الشركة، حسب البيان.

ووفق البيان فقد تم تعيين: بنك إتش إس بي سي، بنك أوف أميركا للأوراق المالية، جي بي مورغان، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، بنك ستاندرد تشارترد، الراجحي المالية، شركة الانماء المالية، بنك الصين، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إنتيسا ساو باولو، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك إس إم بي سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا