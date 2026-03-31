ارتفع معدل البطالة بين السعوديين من الرجال والنساء في الربع الرابع من العام 2025 على أساس سنوي بدعم زيادة البطالة بين الذكور السعوديين، لكنه تراجع على أساس فصلي، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة الثلاثاء.

وتعمل المملكة منذ سنوات على سعودة الوظائف في مختلف القطاعات بشكل تدريجي بهدف زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل الذي يستحوذ الأجانب على نسبة مرتفعة من الوظائف فيه، فيما يرى مراقبون أن "سعودة" الوظائف تحتاج لتعليم وتأهيل قد يستغرق بعض الوقت.

ووفق البيانات، بلغ معدل البطالة بين إجمالي السعوديين خلال الربع الرابع من 2025 نسبة 7.2% مقارنة بنسبة 7% خلال نفس الربع من العام 2024.

ارتفع معدل البطالة بين الذكور السعوديين إلى 5.6% بالربع الرابع من 2025 مقارنة بـ 4.3% في نفس الربع من العام السابق، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديات إلى 10.3% خلال الربع الأخير من 2025 من 11.9% خلال الربع الرابع من 2024.

أما على أساس فصلي، فتراجع معدل البطالة بين السعوديين، خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 7.2% من 7.5% خلال الربع الثالث من نفس العام 2025.

وجاء ذلك بدعم تراجع معدل بطالة الإناث من 12.1% رغم ارتفاع معدل بطالة الذكور من 5%.

إجمالي المملكة

وعلى مستوى إجمالي السعوديين وغير السعوديين، استقر معدل البطالة في المملكة خلال الربع الرابع من 2025 على أساس سنوي ليسجل نفس قراءة الربع الرابع من 2024 عند 3.5%.

جاء ذلك بدعم من تراجع معدل البطالة بين الإناث إلى 8.2% من 10.4% في الربع الرابع من 2024، رغم ارتفاع معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.5% من 2% في نفس الربع من 2024.

إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم

