ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي على الرغم من ارتفاع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة مقارنة بالربع الثالث من العام، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الخميس.

وتسعى السعودية - وهي من كبار مصدري النفط في العالم- إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتنفذ برنامج لجذب الشركات للاستثمار في المملكة وافتتاح مقرات إقليمية في الرياض، ضمن رؤية طموحة لتنمية وتنشيط القطاع غير النفطي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 بنحو 16% لتسجل نحو 13.2 مليار ريال (نحو 3.5 مليار دولار) مقارنة بالربع الثالث من العام حين سجلت نحو 11.4 مليار ريال.

تفاصيل

- ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بنسبة 16.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي لتسجل نحو 19.38 مليار ريال مقابل نحو 16.62 مليار ريال بالربع الثالث.

- ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة خلال الربع الرابع إلى نحو 6.2 مليار ريال مقابل نحو 5.3 مليار ريال في الربع الثالث.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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