سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال الربع الثالث من 2023 ما قدره 11 مليار ريال سعودي (2.9 مليار دولار )، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الحكومية الصادرة يوم الأربعاء.

وتمثل هذه القيمة تراجع بنسبة 10% عن الربع الثاني من العام نفسه، وارتفاع بنسبة 26% عن الربع الأول من 2023.

وكان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية سجل في الربع الأول من العام الماضي 9 مليار ريال، وفي الربع الثاني نحو 13 مليار ريال.

وتسعى السعودية -وهي من كبار مصدري النفط في العالم- إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتنفذ رؤية طموحة لتنمية وتنشيط القطاع غير النفطي عبر استراتيجيات ومبادرات جديدة لجذب الاستثمارات للقطاع لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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