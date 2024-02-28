تراجعت الأرباح الصافية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف، خلال العام الماضي، بنحو 24% على أساس سنوي مع انخفاض الإيرادات، وفق بيان من الشركة لتداول السعودية الأربعاء.

ولوبريف، التي تأسست في 1976، هي مملوكة بنسبة 70% لعملاق النفط السعودي أرامكو. وهي مدرجة بسوق تداول منذ ديسمبر 2022، وتعمل في قطاع تكرير النفط وإنتاج الزيوت التي تستخدم في السيارات وقطاعات أخرى.

ووفق البيان، بلغ صافي ربح الشركة خلال العام 2023 نحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) مقابل نحو 198 مليار ريال في العام السابق.

وقالت الشركة إن سبب تراجع الأرباح، هو انخفاض هوامش التكسير لزيوت الأساس والمنتجات الثانوية بالرغم من زيادة أحجام المبيعات لزيوت الأساس.

وزيوت الأساس تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل السيارات، والحافلات الكبيرة والجرارات، إضافة إلى زيت التروس وسوائل ناقل الحركة لآلات الإنتاج والتصنيع في قطاعات مثل صناعة الحديد، وإنتاج الأغذية، والصناعات النسيجية والملابس. وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 1.3 مليون طن متري سنويا من زيوت الأساس.

ووفق البيان، تراجعت الإيرادات السنوية للشركة إلى نحو 9.5 مليار ريال من نحو 10.6 مليار ريال في عام 2022.

وأرجعت الشركة انخفاض الإيرادات إلى تراجع أسعار زيوت الأساس والمنتجات الثانوية بالرغم من زيادة أحجام المبيعات لزيوت الأساس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا