تحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للخسارة في العام 2023، وفق بيانات نشرتها الشركة يوم الثلاثاء على موقع بورصة تداول السعودية.

وسابك تأسست في عام 1977، وتمتلك عملاق النفط "أرامكو" السعودية 70% من أسهمها منذ عام 2020. وترتبط أرباح الشركة بشكل وثيق بنمو الاقتصاد العالمي، إذ تستخدم منتجاتها كالبلاستيك والأسمدة وغيرها في أنشطة البناء والزراعة والتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية والسيارات وغيرها.

وسجلت الشركة -وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم- صافي خسائر بنحو 2.77 مليار ريال (738 مليون دولار) في العام 2023 مقارنة بصافي ربح بلغ 16.53 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت سابك إنها تكبدت خسائر غير نقدية بمبلغ 2.93 مليار ريال سعودي نتيجة إعادة تقييم الاستثمار في شركة حديد التابعة لها.

وكانت سابك قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) للاستحواذ على حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" المملوكة لها بالكامل.

ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ قبل نهاية الربع الأول من العام 2024، بحسب بيان سابق.

وتراجعت مبيعات الشركة في العام 2023 بـ 22.69% إلى 141.54 مليار ريال مقابل 183.08 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لسابك.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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