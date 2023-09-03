قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوم الأحد، إنها وقعت اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) للاستحواذ على حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" المملوكة لها بالكامل.



وحسب بيان من سابك لبورصة السعودية تداول، سيستحوذ الصندوق السيادي على 100% من حصة سابك في حديد، مقابل قيمة إجمالية تصل إلى نحو 12.5 مليار ريال سعودي، لكن القيمة النهائية للصفقة لن تحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة.



ويتوقع إتمام الصفقة - التي لا تزال تخضع للشروط والموافقات التنظيمية - قبل نهاية الربع الأول من العام 2024.



وتعمل الشركة محل الاستحواذ في تصنيع منتجات الصلب، بما في ذلك قضبان التسليح والأسلاك الملفوفة والقضبان الحديدية والألواح والمقاطع الفولاذية والأنابيب، وتأسست عام 1979.



ووفقا لسابك، ستمكن هذه الصفقة الشركة من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها، وقالت إنه سيتم استخدم المتحصلات لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيماويات.

وسابك تأسست في العام 1977، وتمتلك عملاق النفط "أرامكو" السعودية 70% من أسهمها منذ العام 2020. وترتبط أرباح الشركة بشكل وثيق بنمو الاقتصاد العالمي، إذ تستخدم منتجاتها كالبلاستيك والأسمدة وغيرها في أنشطة البناء والزراعة والتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية والسيارات وغيرها.

ووفقا لبيان من صندوق الاستثمارات العامة، فإن شركة حديد ستستحوذ على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية "حديد الراجحي" بنسبة 100% من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار "الراجحي للاستثمار" مقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة حديد.

وسيتم تحديد نسبة ملكية كل من الصندوق السيادي والراجحي للاستثمار في شركة حديد وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية، حسب البيان.

وتتماشى الصفقات مع استراتيجية الصندوق السيادي لتمكين 13 قطاع استراتيجي من ضمنها قطاع المعادن والتعدين، كم ستدعم تلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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