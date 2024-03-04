تراجعت صافي أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات السعودية "سبكيم" بنسبة 67.3% في العام 2023 إلى نحو 1.175 مليار ريال (314 مليون دولار) مقارنة بنحو 3.595 مليار ريال في العام 2022، حسب بيان الشركة على تداول السعودية يوم الاثنين.

و"سبكيم"، التي تأسست في عام 1999، تعمل في صناعة البتروكيماويات، وهي شركة قابضة لديها مجموعة من الشركات التابعة، كما أنها مدرجة في البورصة السعودية منذ 2006 بحسب موقع البورصة.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى انخفاض أسعار منتجاتها بالإضافة إلى انخفاض كمية المبيعات نتيجة لأعمال الصيانة المجدولة للشركة العالمية للميثانول والشركة العالمية للدايول.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 25.7% إلى نحو 7.617 مليار ريال في العام 2023 مقابل 10.253 مليار ريال في 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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