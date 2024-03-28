تراجع معدل البطالة بين السعوديين من الرجال والنساء في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي، وفصلي، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة الخميس.

وبدأت المملكة منذ سنوات في سعودة الوظائف في مختلف القطاعات بشكل تدريجي بهدف زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل الذي يستحوذ الأجانب على نسبة مرتفعة من الوظائف فيه. ويرى مراقبون أن "سعودة" الوظائف تحتاج لتعليم وتأهيل قد يستغرق بعض الوقت.

ووفق البيان، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من 2023، مقابل 8.6% في الربع الثالث من نفس العام أي بنسبة تراجع 0.9% على أساس فصلي.

وتراجع معدل البطالة للسعوديين بنسبة 0.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الرابع من 2022، حسب البيان.

وارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام ليسجل 47.4%، لكنه تراجع على أساس سنوي بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الرابع من 2022.

وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6% في الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 13.7% مقارنة مع 16.3% في الربع السابق.

وبلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 4.6% وهي نفس قراءة الربع السابق.

إجمالي المملكة

ووفق البيان، انخفض معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية (سعوديين وغير سعوديين) إلى 4.4% خلال الربع الرابع من 2023، بتراجع 0.7% عن الربع الثالث، وبتراجع 0.4% عن الربع الرابع من 2022.

وبلغ معدل بطالة الذكور 2.3% ومعدل البطالة للإناث في المملكة 11.4% خلال الربع الرابع من 2023.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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