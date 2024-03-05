تحولت الشركة العربية للأنابيب السعودية إلى الربحية في العام 2023، بدعم من ارتفاع المبيعات على أساس سنوي، وفق بيانات نشرتها الشركة يوم الثلاثاء على موقع بورصة تداول السعودية.

وتصنع الشركة العربية للأنابيب، التي تأسست عام 1991، أنابيب الصلب لشركات الغاز والنفط، وتصدر منتجاتها لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب موقعها الإلكتروني.

وسجلت الشركة صافي ربح بنحو 132.11 مليون ريال (نحو 35.23 مليون دولار) في العام 2023 مقارنة بصافي خسارة بلغ 10.5 مليون ريال في العام 2022.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها لعدة أسباب رئيسية منها الاستمرار في الحصول على مشاريع لمصنعي الشركة لدعم مستوى الإنتاج وتحسن الإنتاج والتوريد خلال السنة الماضية في مصنعي الشركة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 124.7% إلى 1.07 مليار ريال خلال العام 2023 مقارنة بنحو 479.05 مليون ريال في العام 2022، نتيجة حصول الشركة على مشاريع جديدة وتسليم مشاريع خلال العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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