ارتفع سعر سهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" بنحو 10% في أول أيام تداوله ببورصة السعودية "تداول" الأربعاء.

وبحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت السعودية، سجل سعر السهم نحو 63.2 ريال للسهم ( 16.85 دولار) مقابل سعر الاكتتاب عند 57.5 ريال للسهم.

وطرحت الشركة نحو 21.47% من أسهمها بعد زيادة رأس مالها، وذلك من خلال طرح 49.8 مليون سهم من الشركة في السوق الرئيسية لدى تداول.

ووفق بيان من بنك الاستثمار اي اف جي هيرميس - الذي قدم خدمات استشارية للطرح الأولي - الأربعاء، بلغ معدل تغطية الاكتتاب 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما بلغت قيمة الطرح 764 مليون دولار، وبلغت القيمة السوقية للشركة 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار).

تأسست الشركة في 1978 وهي شركة عائلية أسسها الدكتور سليمان فقيه وهو - وفق بيان الشركة - مؤسس أول مستشفى خاص في جدة. وتعمل في توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وتمتلك 835 سرير في 4 مستشفيات يعمل بها حوالي 900 طبيب، وتمتلك 5 مجمعات طبية للرعاية الصحية الخارجية، وتقدم الرعاية الصحية المنزلية، وتمتلك كلية للعلوم الطبية.

وجاء طرح مجموعة فقيه للرعاية الصحية، مع توقعات انتعاش نشاط الإدراج والاكتتاب العام في السوق السعودي خلال العام الجاري، استكمالا للطروحات التي تمت العام الماضي، فيما تلجأ الشركات لأسواق المال لتوفير تمويلات وتوسيع أعمالها في ظل فائدة مرتفعة عالميا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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