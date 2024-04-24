تتجه شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" للاكتتاب الأولي العام في بورصة السعودية "تداول".



ويتوقع أن ينتعش نشاط الإدراج والاكتتاب العام في السوق السعودي خلال العام الجاري، استكمالا للطروحات التي تمت العام الماضي، فيما تلجأ الشركات لأسواق المال لتوفير تمويلات وتوسيع أعمالها في ظل فائدة مرتفعة عالميا.



وفي بيان يوم الأربعاء، أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وهي المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لمجموعة فقيه للرعاية الصحية عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.



وتعتزم الشركة طرح نحو 21.47% من أسهمها بعد زيادة رأس مالها، وذلك من خلال طرح 49.8 مليون سهم من الشركة في السوق الرئيسية لدى تداول.



ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من الأسهم الحالية للشركة، وإصدار 30 مليون سهم جديد.

وقالت الشركة إنه سيتم توزيع صافي عائدات أسهم البيع على المساهمين البائعين على أساس تناسبي وفق ملكية كل بائع، فيما سيتم دفع صافي عائدات الأسهم الجديدة إلى الشركة واستخدامها من أجل تمويل استراتيجية النمو ولأغراض الشركة العامة.

تأسست الشركة في 1978 وهي شركة عائلية أسسها الدكتور سليمان فقيه وهو - وفق بيان الشركة - مؤسس أول مستشفى خاص في جدة.

وتعمل الشركة في توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وتمتلك 835 سرير في 4 مستشفيات يعمل بها حوالي 900 طبيب، وتمتلك 5 مجمعات طبية للرعاية الصحية الخارجية، وتقدم الرعاية الصحية المنزلية، وتمتلك كلية للعلوم الطبية.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية، نموا ويتوقع أن يصل حجمه في المملكة إلى حوالي 324 مليار مليار ريال بحلول عام 2030، وفق البيان.





(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)



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