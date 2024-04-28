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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأحد، إن المخاطر الجيوسياسية تشكل الخطر الأول - في اعتقاده- بالنسبة للاقتصاد العالمي الآن، وإنه على الدول تكييف مخططاتها الاقتصادية بعيدة المدى وفق الظروف.

جاءت تصريحات الجدعان خلال جلسة حوارية ضمت أيضا مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، المنعقد خلال يومي 28 و29 أبريل الجاري.

حديث الجدعان عن المخاطر الجيوسياسية يأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات سياسية كان لها تداعيات اقتصادية على دول بالمنطقة.

فقد تسببت الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ أكتوبر الماضي في تأثر السياحة بدول بالمنطقة منها مصر والأردن.

كما اتسعت رقعة الصراع إلى البحر الأحمر، عبر استهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفن بالبحر دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن وارتفاع أسعاره عالميا، وأضر كذلك بعائدات قناة السويس المصرية، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي للبلد.

وقال الجدعان، خلال حديثه الأحد وفق ترجمة فورية أوردتها قناة العربية السعودية، إنه عندما تقع نزاعات من هذا النوع في المنطقة فإن هذا يؤثر بشكل عام في المزاج والشعور العام، مضيفا أن الاقتصاد يتأثر بالمشاعر والمضاربات.

وتابع: "اليوم، بالنسبة لي، ربما تكون المخاطر الجيوسياسية هي الخطر رقم 1 عندما تنظر إلى الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن العالم تعرض خلال السنوات الأربعة الماضية لصدمات كثيرة ومتعددة، وبالتالي فإن الدول التي أعدت أو تنوي إعداد مخططات لسنوات طويلة عليها التحقق من أن خططها قادرة على مواجهة هذه الصدمات.

وبالنسبة للمخططات الاقتصادية، قال الجدعان إنه لابد من تكييفها وتعديلها والتفكير في الظروف التي تدعو إلى التغيير.

وأشار إلى أن هناك معدلات تفاوت كبير مسجلة بين الدول على صعيد الأداء الاقتصادي، وأن بعض الدول تعاني الأمرَّين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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