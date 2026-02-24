بدأ بنك الجزيرة السعودي والمدرج ببورصة السعودية إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي تحدد قيمته وفق ظروف السوق، حسب بيان من البنك للبورصة الثلاثاء.

تأسس بنك الجزيرة وبدأ نشاطه في 1975 بعد الاستحواذ على فروع بنك باكستان الوطني، وأدرج الجزيرة في بورصة السعودية منذ 1976، ويعمل من خلال أكثر من 70 فرع بالمملكة، وفق موقع البنك الرسمي وبيانات السوق.

كان البنك قد أصدر في سبتمبر 2025 صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار دائمة وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، وجمع 500 مليون دولار بعائد 6.50% سنويا.

تفاصيل الإصدار الجديد

(وفق البيان)

- الطرح لصكوك دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.

- سيكون طرح خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية.

- ستستمر فترة الاكتتاب بين 24 فبراير و16 مارس المقبل.

- تم تعيين الجزيرة كابيتال والراجحي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

