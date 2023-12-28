أعلنت شركة التعدين السعودية معادن، الخميس، اكتشاف حزام ذهب رئيسي على امتداد 100 متر في جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب أحد أكبر مناجم الذهب بالمملكة، ما يعني اكتشاف محتمل لاحتياطات من الخام الذهب.

وشركة معادن تأسست عام 1997 وتعمل في الأنشطة التعدينية بالمملكة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 67.18% من أسهمها.

ويعتبر قطاع التعدين من القطاعات التي تسعى السعودية إلى تطويرها ضمن برنامج تنويع اقتصادي يُعرف بـ رؤية 2030، ومن المتوقع أن يساهم قطاع التعدين في الناتج المحلي بـ 64 مليار دولار في 2030.

وتتركز معظم حقول النفط والغاز في شرق المملكة، فيما تُعرف المنطقة الغنية بالمعادن في السعودية بالدرع العربي وهي غرب البلاد.

وقالت شركة معادن، في فيديو نشرته عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا) إن هذا الاكتشاف الأول من نوعه لبرنامج الحفر والتنقيب الذي أطلقته في 2022. متوقعة أن يسفر البرنامج عن اكتشاف المزيد من احتياطات الذهب.

وقالت الشركة، إنها تعمل على استكمال عمليات التنقيب في جبل غدارة وبئر طويلة.

للمزيد: ماذا نعرف عن مصنع منصورة ومسرة للذهب بالسعودية؟

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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