قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في بيان أرسلته إلى بورصة تداول يوم الأربعاء، إن الإنتاج التجريبي من المنجمين منصورة ومسرة للذهب في غرب السعودية سيتأخر بضعة أشهر عن التقديرات السابقة.

وكانت الشركة قد قدرت في السابق اكتمال المشروع وبدء الإنتاج التجريبي بحلول الربع الثاني من عام 2022 لكن "نظرا للظروف التي مر بها المشروع لاسيما أثناء جائحة كورونا فقد جرى تمديد تاريخ الانتهاء التعاقدي للمشروع".

وأضافت في البيان أنه من المتوقع بدء الإنتاج التجريبي خلال الربع الرابع من العام الجاري، لافتة إلى أنها اقتربت من انتهاء الأعمال الإنشائية وبدأت أعمال التهيئة لتشغيل المشروع.

ومعادن هي أكبر شركة للتعدين في الخليج وتنشط في إنتاج المعادن والألومنيوم تأسست 1997 ويمتلك الصندوق السيادي السعودي 67% وهي مدرجة بسوق تداول منذ 2008.

ماذا نعرف عن منجمي منصورة ومسرة؟

(بحسب العربية وبيانات وزارة الصناعة)

- منجم منصورة ومسرة هو أحد أكبر 6 مناجم قيد التشغيل في السعودية

- تبلغ تكلفة بناء المشروع 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)

- حجم الاستثمار في المنجمين ضعف تكلفة البناء

- يمثل المنجمان نحو 40% من إنتاج الذهب بالشركة

- تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 250 ألف أونصة من الذهب والفضة سنويا

- يقدر حجم المعادن في المملكة بحوالي 5 تريليون ريال

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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