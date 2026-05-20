قفز سعر سهم شركة دار البلد لحلول الأعمال السعودية العاملة في خدمات تقنية المعلومات، في اليوم الأول للتداول بالسوق الرئيسية الأربعاء، بعد تغطية قوية للاكتتاب في الطرح العام الأولي.

وبحلول الساعة 11:48 صباحا بتوقيت السعودية، تدول سعر السهم 12:14 ريال (3.23 دولار) للسهم مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 9.75 ريال للسهم، بارتفاع 24.5%.

جمعت الشركة - التي تعد ثاني طرح عام أولى في بورصة السعودية هذا العام - ما يقرب من 204.8 مليون ريال سعودي (54.6 مليون دولار) من طرح عام أولي لحصة 30% من أسهمها.

وقد تم تغطية الطرح في فترة بناء سجل الأوامر لإجمالي الأسهم المطروحة بواقع 66.6 مرة، فيما تم تغطية اكتتاب الأفراد المخصص له 30% بنسبة 375.71%.

تعمل دار البلد لحلول الأعمال منذ أكثر من 25 عام في خدمات المعلومات، ثم توسعت في نشاطها ليشمل خدمات تنقية الشوائب والصيانة الصناعية، تقليل النفايات، وتمارس نشاطها في السعودية ولها فروع في البحرين وقطر تدعم عملياتها جزئيا في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها خطط للتوسع في خدماتها بما يشمل الذكاء الصناعي وحلول الأمن السيبراني.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

