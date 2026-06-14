كشفت شركة المملكة القابضة السعودية التابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال، عن القيمة العادلة لحجم استثمارها في SpaceX الأمريكية التابعة لـ إيلون ماسك والعاملة في مجال الصواريخ والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والذكاء الصناعي، بعد الطرح العام الأولي.

خلفية سريعة

(وفق بيانات رسمية)

كانت المملكة، أعلنت سابقا أنها تمتلك حصة تبلغ 0.34% من SpaceX فيما يمتلك الوليد بن طلال - وهو المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة المملكة القابضة - ما يقارب من 0.29% من أسهم SpaceX وهو استثمار مستقل ومنفصل عن المملكة.

وقدرت المملكة حصتها بنحو 4.5 مليار دولار في حال تم تقييم سبيس إكس عند 1.25 تريليون دولار.

يعود نشاط المملكة القابضة إلى 1980، وتم إدراجها في البورصة السعودية عام 2007، وهي شركة استثمارية تعمل في عدة قطاعات منها الفنادق، العقارات، الخدمات المالية، الطيران، الطاقة والتعدين وغيرها، ويمتلك الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود حصة 78.1% من أسهمها، وصندوق الاستثمارات العامة نحو 16.9%.

أتمت شركة سبيس إكس طرحها العام الأولي، بسعر 135 دولار للسهم الواحد، وجمع الطرح 75 مليار دولار بتقييم للشركة عند 1.77 تريليون دولار.

تفاصيل أكثر

بحسب بيان المملكة الأحد، تبلغ قيمة ملكيتها في سبيس إكس 6.83 مليار دولار وفق سعر إغلاق يوم الجمعة والبالغ 160.95 دولار للسهم الواحد، بعد أن شهد السهم ارتفاعات قوية في أول يوم تداول، ما جعل ماسك أول تريليونير في العالم.

وتخضع أسهم المملكة في شركة سبيس إكس لفترة حظر تداول تصل إلى 180 يوم من تاريخ الإدراج، وفق شروط الطرح.

وقالت المملكة في بيانها، إنها لا تزال تؤمن بـ "المستقبل الواعد لشركة سبيس إكس على المدى الطويل".

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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