في الوقت الذي تستعد فيه شركة سبيس إكس أو SpaceX الأمريكية التابعة لـ إيلون ماسك والعاملة في مجال الصواريخ والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والذكاء الصناعي، لطرح عام أولي، كشفت شركة المملكة القابضة السعودية التابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال عن تقديراتها لحجم استثمارها في SpaceX.

وتخطط سبيس إكس لجمع 75 مليار دولار في طرحها العام ​الأولي من خلال بيع 555.6 مليون سهم بسعر مستهدف ‌135 دولار للسهم، وفق ما نقلته رويترز عن مصدر الأربعاء.

وقالت المملكة في بيان للبورصة السعودية الخميس، إنها تمتلك حصة تبلغ 0.34% من SpaceX فيما يمتلك الوليد بن طلال - وهو المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة المملكة القابضة - ما يقارب من 0.29% من أسهم SpaceX وهو استثمار مستقل ومنفصل عن المملكة.

وحسب البيان، ففي حال تقييم سبيس إكس عند 1.25 تريليون دولار، فإن القيمة الحالية لحصة شركة المملكة القابضة في SpaceX تبلغ 16.76 مليار ريال سعودي (4.47 مليار دولار).

وقد تصل قيمة حصة المملكة القابضة، إلى 21.26 مليار ريال سعودي، في حال تم اعتماد تقييم سبيس إكس 1.75 تريليون دولار، حسب البيان.

يعود نشاط المملكة القابضة إلى 1980، وتم إدراجها في البورصة السعودية عام 2007، وهي شركة استثمارية تعمل في عدة قطاعات منها الفنادق، العقارات، الخدمات المالية، الطيران، الطاقة والتعدين وغيرها، ويمتلك الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود حصة 78.1% من أسهمها، وصندوق الاستثمارات العامة نحو 16.9%.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا