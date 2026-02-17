قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" السعودية المدرجة في البورصة السعودية، تعيين علي منصور في منصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد استقالة محمد جلال فهمي من منصبه، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

تعمل اكسترا، في تجارة التجزئة للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، منذ أكثر من 20 عام، ومدرجة في البورصة منذ 2011. لدى الشركة 51 فرع في السعودية كما تعمل في البحرين بفرعين وفي سلطنة عمان من خلال 3 فروع، وفق موقعها الرسمي وبيانات السوق.

منصور في نقاط

(وفق بيان اكسترا وحسابه على لينكدان)

- منصور حاصل على البكالوريوس في التسويق من الجامعة الأمريكية في لبنان عام 1992.

- لديه خبرة طويلة تمتد لأكثر من 20 عام في قطاع التجزئة والإلكترونيات الاستهلاكية.

- انضم للعمل في اكسترا في 2004 وتولى عدة مناصب قيادية.

- يتولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في اكسترا منذ نحو 8 سنوات.

- سيبدأ مهام عمله كرئيس تنفيذي للشركة بداية من 1 مارس 2026.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

