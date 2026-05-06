ستبدأ شركة البخور الذكي للتجارة السعودية، العاملة في إنتاج وبيع مستحضرات التعطير، المدرجة بالسوق الموازية في البورصة السعودية "نمو"، طرح صكوك مقومة بالريال بقيمة مبدئية 50 مليون ريال ( 13.3 مليون دولار) على أن تحدد القيمة النهائية للإصدار بنهاية الطرح، وفق إفصاح للشركة على تداول الأربعاء.

تأسست شركة البخور الذكي في 2010، وأدرجت في السوق الموازية "نمو" عام 2023. وتعمل في صناعة مستحضرات تعطير الغرف والعود والبخور ومستحضرات التجميل، وتبيع منتجاتها في عدة أسواق تشمل السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والمغرب والعراق وإيطاليا، بحسب موقعها الرسمي وبيانات السوق.

وسبق أن أعلنت الشركة نيتها إصدار صكوك - بدون تفاصيل - بهدف دعم خطط التوسع والنمو في قطاعات التجزئة والضيافة، وتعزيز مركزها المالي والتنافسي وبدء تنفيذ التوسعات الدولية.

تفاصيل الإصدار

(وفق إفصاح الشركة)

- تمتد فترة الطرح من 10 مايو حتى 14 مايو 2026.

- يستهدف الإصدار المستثمرين من الأفراد والشركات في السعودية.

- ستكون الصكوك مهيكلة وفق صيغة المضاربة/المرابحة لمدة 5 سنوات مع إمكانية الاسترداد المبكر.

- يبلغ العائد السنوي على الصكوك 10.5%، يُدفع بشكل نصف سنوي.

- تم تعيين شركة تأثير المالية (Impact46) مستشار مالي ومدير ترتيب وحيد للإصدار.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا