تنوي شركة البخور الذكي للتجارة السعودية، العاملة في إنتاج وبيع مستحضرات التعطير، المدرجة بالسوق الموازية في البورصة السعودية "نمو" طرح صكوك للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الصكوك والسندات لدى تداول السعودية، وفق إفصاح لتداول الأحد.

خلفية سريعة جدا

(وفق بيانات الشركة)

كانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عزمها إنشاء برنامج صكوك محلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقومة بالريال السعودي ذات أولوية وبمعدل ثابت. ستحدد قيمة الطرح وشروطه وفق ظروف السوق.

ويهدف إصدار الصكوك لتعزيز نمو الشركة، التوسع في أعمالها الرئيسية واستغلال فرص النمو في قطاعاتها في اسواق التجزئة والضيافة، بما يعزز مركزها المالي والتنافسي وبدء تنفيذ التوسعات الدولية.

ستكون الصكوك متاحة للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات. وقد تم تعيين شركة تأثير المالية - Impact46 كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد لهذه العملية.

نبذة عن البخور الذكي

(وفق موقعها الرسمي وبيانات السوق)

- تأسست في 2010 ومدرجة في نمو منذ 2023.

- تعمل في صناعة مستحضرات تعطير الغرف، صناعة العود والبخور وصناعة مستحضرات التجميل.

- تبيع منتجاتها في السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، العراق وايطاليا.

- خلال العام 2025 تراجع صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 13.6% على أساس سنوي، إلى 4.1 مليون ريال (1.1 مليون دولار) رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بسبب تكوين مخصص إضافي للخسائر الائتمانية المتوقعة.

وقد نمت المبيعات السنوية للشركة العام الماضي بدعم دخول منتجات جديدة، حيث تم إطلاق عدة منتجات جديدة خلال الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

