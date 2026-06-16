يعتزم بنك الجزيرة السعودي، المدرج ببورصة السعودية، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار، حسب بيان من البنك للبورصة الثلاثاء.

خلفية سريعة

تأسس بنك الجزيرة وبدأ نشاطه في 1975 بعد الاستحواذ على فروع بنك باكستان الوطني، وأدرج الجزيرة في بورصة السعودية منذ 1976، ويعمل من خلال أكثر من 70 فرع بالمملكة، وفق موقع البنك الرسمي وبيانات السوق.

ويأتي ذلك الطرح ضمن برنامج أنشأه البنك سبتمبر 2025 لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقد أصدر البنك حينها صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار دائمة وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ضمن البرنامج، وجمع 500 مليون دولار بعائد 6.50% سنويا.

تفاصيل الإصدار الجديد

(وفق البيان)

- سيكون الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وسيتم طرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

- سيتم تحديد قيمة الطرح وشروطه وفق ظروف السوق.

- يهدف الإصدار لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى، وأغراض البنك العامة.

- يخضع إصدار الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

- قام البنك بتعيين كلا من: بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، الجزيرة كابيتال، أرقام كابيتال المالية، أي اس بي كابيتال ليمتد، سيتي غروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. اس. سي، بنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، غولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورغان سيكيورتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب للطرح المحتمل.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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