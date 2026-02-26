وافق مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري السعودية والمدرجة بالسوق الموازية في البورصة السعودية "نمو"، على الانتقال إلى السوق الرئيسية، وذلك رهن بالموافقات اللازمة، وفق بيان من الشركة للبورصة الأربعاء.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

نبذة سريعة عن الشركة

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست عام 2011 وتعمل في التطوير العقاري وتأجير العقارات السكنية والتجارية.

- متداولة في السوق الموازية "نمو" منذ ديسمبر 2023 بعد طرح عام أولي.

- تعمل داخل السعودية فقط، وتتركز أعمالها في الرياض وجدة.

- لديها أكثر من 40 مشروع، وتبلغ محفظة مشاريعها نحو 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار).

- ارتفع صافي أرباح النصف الأول من العام 2025 بنسبة 132% على أساس سنوي، ليسجل نحو 9.9 مليون ريال، حسب أحدث بيانات متاحة من الشركة، وذلك بدعم من نمو الإيرادات خلال نفس الفترة بنحو 105% على أساس سنوي مسجلة 62.2 مليون ريال.

