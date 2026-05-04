تعتزم شركة زيوراك السعودية العاملة في الصناعات البلاستيكية وحلول إدارة المياه، زيادةرأسمالها عبر طرح عام أولي في السوق الموازية "نمو" بما يمثل 30% من الشركة بعد الزيادة، وفق بيان لتداول الاثنين.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

سريعا.. ماذا نعرف؟

(حسب بيانات صادرة عن ميار وميفك وموقعهما الرسميين)

زيوراك، هي شركة تابعة لشركة ميار القابضة السعودية المدرجة أيضا بسوق نمو في البورصة السعودية. تمارس زيوراك أنشطة الحلول المتكاملة من خلال شركات تابعة في عدة قطاعات مثل الصناعات البلاستيكية، تنسيق المسطحات الخضراء، وحلول إدارة المياه.

وقد عينت زيوراك في ديسمبر 2025، شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" مستشار مالي لغرض الترتيب لعملية طرح وإدراج أسهمها في نمو.

وتعتزم زيوراك تقديم طلب لهيئة السوق المالية السعودية لزيادة رأسمال الشركة بما يمثل 30% من رأس المال بعد الزيادة للاكتتاب بالسوق الموازي "نمو".

وتأتي خطوة الطرح، ضمن استراتيجية شركة ميار القابضة لدعم التوسع التشغيلي في قطاع الصناعات البلاستيكية، والذي يشمل إنتاج أنابيب الري وتنفيذ مشاريع ري المسطحات الخضراء وصناعة الأحذية، وتمويل خطط النمو المستقبلية.

وميار القابضة، يعود نشاطها لعام 1999 وقد بدأت بتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية في المدينة الصناعية بمدينة جدة، قبل أن تتوسع في نشاطها ليشمل الدواجن والأعلاف، والبلاستيك ولديها مصانع في المملكة ومصر فيما تبيع منتجاتها في دول بالخليج و الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد أصبحت ميار شركة قابضة في 2013، وأدرجت في سوق نمو في 2023.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا