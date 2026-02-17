تعمل شركة أبراج الكهرباء للطاقة (PTC) السعودية، على ترتيب طرح عام أولي لأسهمها في السوق الرئيسية ببورصة السعودية، وفق بيان لشركة يقين المالية مستشار الطرح المحتمل للبورصة السعودية الاثنين.

تعمل يقين المدرجة في البورصة السعودية منذ 2024 في تقديم الخدمات المالية، بما في ذلك الوساطة، الاستشارات وترتيب الاكتتابات.

وقالت يقين في بيانها، إنها وقعت "اتفاقية مع شركة أبراج الكهرباء للطاقة (PTC) لترتيب عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام ثم الإدراج في السوق الرئيسية".

وتتضمن عملية الترتيب للطرح، الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية. ولم تعلن الشركة تفاصيل عن حصة الطرح أو التوقيت.

تأسست شركة أبراج الكهرباء للطاقة في 2004 ومقرها مكة وتعمل في نقل وتوزيع الطاقة، ولديها أكثر من 150 مشروع، وفق موقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا