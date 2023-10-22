قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، في بيان الأحد، إنها تلقت طلب من صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصتها البالغة 20% في شركة لتيس الذهبية للاستثمار، مقابل 726 مليون ريال.

وفي أكتوبر من العام الماضي، نقلت زين السعودية، ملكية شركة لتيس الذهبية (كانت تعرف سابقا بشركة زين للأعمال المحدودة)، للصندوق السيادي السعودي وأصبحت حصته 60% منها وحصة زين السعودية 20%.

واستحوذت لتيس الذهبية على مواقع أبراج الاتصالات المملوكة لشركة زين السعودية.

وقالت زين السعودية، في البيان المرسل لبورصة تداول الأحد، إن مجلس إدارة الشركة سيناقش الطلب في اجتماعه المقبل.

وأوضحت الشركة أنه "حسب سعر بيع الأبراج بلغت قيمة الحصة محل الطلب 605 مليون ريال سعودي، وبذلك يكون الأثر المالي المتوقع إيجابا مبلغ 121 مليون ريال سعودي".

تأسست شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) في عام 2008، بحسب موقع البورصة السعودية، وهي تابعة لشركة الاتصالات الكويتية المعروفة باسم زين الكويت.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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