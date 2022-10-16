* تم التحديث بتفاصيل من بيان لمجموعة زين

أعلنت شركة "زين السعودية" نقل ملكية إحدى شركاتها التابعة وهي "زين للأعمال المحدودة" إلى صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- بقيمة إسمية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (نحو 2.7 ألف دولار)، بحسب إفصاح من زين للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وعدَّل صندوق الاستثمارات العامة اسم شركة "زين للأعمال المحدودة" إلى شركة لتيس الذهبية للاستثمار، وفق الإفصاح.

ووقعت "زين السعودية" مع "لتيس الذهبية" اتفاقية شراء أصول، وفق البيان، سيتم من خلالها نقل ملكية ما لا يقل عن 8.069 ألف برج من "زين السعودية" إلى "لتيس الذهبية"، بقيمة إجمالية تقارب الـ 3.03 مليار ريال (806.9 مليون دولار) موزعين بواقع 2.421 مليار ريال نقدا وحصة 20% من رأس مال لتيس الذهبية وذلك حين تحقيق "الإتمام المالي".

ويتحقق "الإتمام المالي" عند استيفاء جميع الاشتراطات النظامية، ونقل ما لا يقل عن 3 آلاف برج لملكية "لتيس الذهبية"، وفق اتفاقية شراء الأصول.

وسيتوالى نقل ملكية الأبراج على دفعات، على أن يتم الانتهاء من نقل 8.069 ألف برج خلال 18 شهر من الإتمام المالي.

كما وقعت "زين السعودية" اتفاقية شركاء مع كل من صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد آل سعود و شركة سلطان القابضة و"لتيس الذهبية" بشأن "لتيس الذهبية"، بحيث تكون ملكية صندوق الاستثمارات العامة في "لتيس الذهبية" 60%، و"زين السعودية" 20%، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بنسبة 10%، وشركة سلطان القابضة 10%.

وكانت زين أعلنت في مايو الماضي موافقة مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على استحواذ شركة "زين للأعمال المحدودة" التابعة لها على مواقع أبراج الاتصالات المملوكة للشركة الأم، على أن يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد، وشركة سلطان القابضة على الأبراج عن طريق الاستحواذ على حصص في شركة "زين للأعمال المحدودة".



والصفقة لا تشمل سوى الأبراج لكن المكونات الأخرى من هوائيات الاتصالات والبرامج والملكية الفكرية مملوكة لزين السعودية، بحسب ما أعلنته شركة زين في مايو الماضي.

وبحسب إفصاح منشور على بورصة الكويت الأحد من مجموعة زين التي تتبعها شركة "زين السعودية"، فسوف ينتج عن صفقة شراء الأصول أرباح تصل إلى 1.1 مليار ريال سعودي، وسيكون نصيب مجموعة زين من الأرباح مساوي لحصتها في زين السعودية البالغة 37.045%



للمزيد: زين السعودية تقترب من بيع أبراجها لصندوق الاستثمارات العامة وآخرين



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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