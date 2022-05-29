



أعلنت شركة زين السعودية حصولها على الموافقات اللازمة لإنهاء صفقة بيع حصص في البنية التحتية للأبراج الخاصة بالشركة.

وأعلنت الشركة اليوم على موافقة مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على استحواذ شركة تابعة لها وهي "زين للأعمال المحدودة" على مواقع أبراج الاتصالات المملوكة للشركة الأم. وسوف يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة على الأبراج عن طريق الاستحواذ على حصص في شركة "زين للأعمال المحدودة".

كانت زين للأعمال المحدودة حصلت على ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، على أن يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالترخيص‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأعلنت زين في وقت سابق أنها وافقت على العروض النهائية التي قدرت البنية التحتية لأبراجها بنحو 3.026 مليار ريال سعودي (807 مليون دولار أمريكي)، و بموجب ذلك يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 60% والأمير سعود بن فهد وشركة سلطان على حصص متساوية 10% لكل منهما، وتحتفظ زين بنحو 20%.

الصفقة لا تشمل سوى الأبراج لكن المكونات الأخرى من هوائيات الاتصالات والبرامج والملكية الفكرية مملوكة لزين السعودية.

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

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